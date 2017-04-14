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Фото: машина врезалась в дерево, два человека доставлены в больницу

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в три часа дня Центр тревоги получил сообщение о ДТП на 138-ом километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где машина Volvo врезалась в дерево, пишет Pärnu Postimees.

Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу находившихся в автомобиле мужчину и женщину. По словам очевидцев, один из пострадавших лежал на обочине дороги до приезда скорой.

Прибывший на место полицейский сказал, что ехавшая со стороны Риги машина с латышскими номерами выехала на встречную полосу, а потом врезалась в дерево. Сейчас устанавливается был ли водитель пьян, но также нельзя исключать усталость.

Степень тяжести полученных повреждений пострадавших пока неизвестна.

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