Фото: машина врезалась в дерево, два человека доставлены в больницу

Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу находившихся в автомобиле мужчину и женщину. По словам очевидцев, один из пострадавших лежал на обочине дороги до приезда скорой.

Прибывший на место полицейский сказал, что ехавшая со стороны Риги машина с латышскими номерами выехала на встречную полосу, а потом врезалась в дерево. Сейчас устанавливается был ли водитель пьян, но также нельзя исключать усталость.

Степень тяжести полученных повреждений пострадавших пока неизвестна.