Фото: машина врезалась в дерево, два человека доставлены в больницу
14 апреля 2017 г., 16:57
Сегодня в три часа дня Центр тревоги получил сообщение о ДТП на 138-ом километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где машина Volvo врезалась в дерево, пишет Pärnu Postimees.
Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу находившихся в автомобиле мужчину и женщину. По словам очевидцев, один из пострадавших лежал на обочине дороги до приезда скорой.
Прибывший на место полицейский сказал, что ехавшая со стороны Риги машина с латышскими номерами выехала на встречную полосу, а потом врезалась в дерево. Сейчас устанавливается был ли водитель пьян, но также нельзя исключать усталость.
Степень тяжести полученных повреждений пострадавших пока неизвестна.