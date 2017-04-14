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В Нарве состоялась передача России останков погибших в 1944 году военных летчиков

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mailiis Ollino/Scanpix

Сегодня в Нарве консулу РФ в Эстонии были переданы останки летчиков экипажа советского бомбардировщика ПЕ-2, разбившегося под Нарвой в марте 1944 года, пишет rus.err.ee.

Церемония передачи останков консулу началась на Петровской площади в Нарве у бастиона "Триумф" в 11:00, после чего консульская машина с останками отправилась через эстонско-российскую границу в Ивангород, где на городской площади они были переданы почетному караулу.

Мероприятие на российской стороне проводилось также в сопровождении роты почетного караула и военного оркестра.

Поисковый клуб "Камерад" приступил к поиску и извлечению Советского бомбардировщика ПЕ-2 и его экипажа, погибшего под Нарвой в 1944 году, в начале января 2014 года. В ходе раскопок, проводившихся на протяжении двух месяцев, были подняты фрагменты самолета, вооружения, двигатели и редукторы винтов, а также части амуниции пилотов и их останки.

Останки летчиков будут захоронены в Кировском районе Санкт-Петербурга.

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