Прогноз известного футбольного интернет-портала: избавится ли «Ливерпуль» от Клавана летом?
14 апреля 2017 г., 17:21
Посвященный футболу портал goal.com решил изучить состав «Ливерпуля», чтобы сделать прогнозы относительно того, кто может покинуть команду летом, пишет Postimees.
По прогнозам портала, капитану сборной Эстонии Рагнару Клавану не о чем переживать, поскольку защитной линии «Ливерпуля» нужны такие игроки. Что интересно – Клавана отнесли в рубрику «оставить любой ценой».
Также, по мнению портала, в команде должны остаться Филиппе Коутиньо, Садио Мане, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Деян Ловрен, Жоэль Матип и т.д.
В подвешенном состоянии находятся Лукас, Грюич, Гомес и Ойо. А вот покинуть команду, по мнению издания, могут Дэниел Старридж, Альберто Морено и Мамаду Сако.