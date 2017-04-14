Прогноз известного футбольного интернет-портала: избавится ли «Ливерпуль» от Клавана летом?

По прогнозам портала, капитану сборной Эстонии Рагнару Клавану не о чем переживать, поскольку защитной линии «Ливерпуля» нужны такие игроки. Что интересно – Клавана отнесли в рубрику «оставить любой ценой».

Также, по мнению портала, в команде должны остаться Филиппе Коутиньо, Садио Мане, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Деян Ловрен, Жоэль Матип и т.д.

В подвешенном состоянии находятся Лукас, Грюич, Гомес и Ойо. А вот покинуть команду, по мнению издания, могут Дэниел Старридж, Альберто Морено и Мамаду Сако.