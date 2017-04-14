Глава СММ ОБСЕ призвал стороны прекратить огонь на Донбассе в пасхальные дни

"Многие люди празднуют Пасху, которая напоминает нам о том, что это время для возрождения и надежды. Для того чтобы эта надежда не была беспочвенной, стороны должны выполнить Минские соглашения: прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и формирования и провести разминирование", - цитируются слова посла на странице СММ ОБСЕ в соцсети Facebook в пятницу.

По мнению Э.Апакана, очевидным является тот факт, что после трех лет насилия соблюдение режима прекращения огня, согласованного в Минске в сентябре 2014 года, - единственное жизнеспособное решение ради будущего граждан Украины.

Он призвал стороны проникнуться духом Пасхи и придать первостепенное значение вопросам защиты гражданского населения.

"Решить этот конфликт, а также восстановить нормальную и стабильную ситуацию в Украине можно только тогда, когда на первом месте будут стоять интересы людей", - подытожил Апакан.