Франция назвала ложью высказывания Асада о химической атаке

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро назвал ложью высказывание президента Сирии Башара Асада о предполагаемой газовой атаке в сирийской провинции Идлиб. "Я с глубокой печалью принял к сведению слова Асада. То, что я услышал, - это стопроцентная ложь и пропаганда. Это на сто процентов страшно и цинично", - заявил глава французской дипломатии в ходе визита в Пекин в пятницу, 14 апреля.

Накануне Башар Асад в эксклюзивном интервью агентству AFP в Дамаске назвал предполагаемую химическую атаку в Идлибе стопроцентной инсценировкой. Он подчеркнул, что Сирия полностью отказалась от своего химического арсенала и готова на беспристрастное расследование случившегося, пишет DW.com.

Асад также сказал, что если бы сирийская армия даже располагала химическим оружием, то его было бы абсурдно применять именно сейчас, то есть тогда, когда армия добивается военных успехов, а противник отступает.

Лавров поддержал позицию Асада

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что предполагаемая химическая атака в Идлибе была инсценировкой. Он раскритиковал попытки "заблокировать предложение России и Ирана о создании независимой комиссии для беспристрастного, объективного расследования" случившегося.

В ответ на критику со стороны США по поводу того, что Россия продемонстрировала свою несостоятельность как гарант соглашения о ликвидации химоружия в Сирии, Лавров напомнил, что США являются точно таким же гарантом этого документа.

"Напомню, что в ответ на готовность Сирии присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и уничтожить все запасы отравляющих веществ, именно Россия и США выступили с инициативой организовать этот процесс под эгидой ОЗХО при полной поддержке Совета Безопасности ООН", - заявил глава МИД России на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с коллегами из Ирана и Сирии.