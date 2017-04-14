Шарапова: почему ITF не сообщила мне, что это лекарство запрещено?

В своем первом интервью после отстранения Шарапова сказала The Times, что она, в конечном счете, сама виновата в том, что провалила допинг-тест и "потеряла бдительность", но также возложила вину на Международную федерацию тенниса (ITF).

В интервью она заявила, что руководство знало о том, что она принимала мельдоний во время участия в Кубке Федерации в ноябре 2015 года, когда он еще был разрешен.

"Почему никто не подошел ко мне и не поговорил в частном порядке - только чиновник и спортсмен, - что решило бы проблему конфиденциальности, о которой они говорили позже?" - задается вопросом теннисистка.