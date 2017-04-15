До и после: превращение халупы в чудесный домик

Купившая дом Дори Андерстиллер пишет в своем блоге, что приобрела его у старой дамы, которая жила в нем с 1970-х годов.

Дом после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Терраса и дверь

«В первое же мгновение, когда я только увидела дом, мне сразу захотелось ободрать всю старую краску», - пишет Андерстиллер. После удаления краски хозяйка выбрала ярко-синий цвет для двери, что придало фасаду яркую индивидуальность.

Фасад до ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Вход в дом после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Кухонный уголок

Чтобы создать просторное помещение, хозяева решили снести стену между кухней и столовой.

Kухня до ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Kухня после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Посмотреть остальные фотографии можно ЗДЕСЬ.