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До и после: превращение халупы в чудесный домик

Rus.Postimees.ee
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Дом до ремонта. | ФОТО: www.hookedonhouses.net/

Это маленькое бунгало в испанском стиле было построено в Калифорнии в 1928 году. Портал Kodu предлагает посмотреть, как стал выглядеть дом после большого ремонта.

Купившая дом Дори Андерстиллер пишет в своем блоге, что приобрела его у старой дамы, которая жила в нем с 1970-х годов.

Дом после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Терраса и дверь

«В первое же мгновение, когда я только увидела дом, мне сразу захотелось ободрать всю старую краску», - пишет Андерстиллер. После удаления краски хозяйка выбрала ярко-синий цвет для двери, что придало фасаду яркую индивидуальность.

Фасад до ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Вход в дом после ремонта.  Фото: www.hookedonhouses.net

Кухонный уголок

Чтобы создать просторное помещение, хозяева решили снести стену между кухней и столовой.

Kухня до ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Kухня после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net

Посмотреть остальные фотографии можно ЗДЕСЬ.

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