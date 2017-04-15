До и после: превращение халупы в чудесный домик

Это маленькое бунгало в испанском стиле было построено в Калифорнии в 1928 году. Портал Kodu предлагает посмотреть, как стал выглядеть дом после большого ремонта.
Купившая дом Дори Андерстиллер пишет в своем блоге, что приобрела его у старой дамы, которая жила в нем с 1970-х годов.
Дом после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net
Терраса и дверь
«В первое же мгновение, когда я только увидела дом, мне сразу захотелось ободрать всю старую краску», - пишет Андерстиллер. После удаления краски хозяйка выбрала ярко-синий цвет для двери, что придало фасаду яркую индивидуальность.
Фасад до ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net
Вход в дом после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net
Кухонный уголок
Чтобы создать просторное помещение, хозяева решили снести стену между кухней и столовой.
Kухня до ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net
Kухня после ремонта. Фото: www.hookedonhouses.net
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