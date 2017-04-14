Врачи Сааремаа обещают примкнуть к забастовке

"Лично я считаю, что забастовке быть, - сказал председатель Сааремааского общества врачей Тоомас Туулинг. - Если потребуется - остров Сааремаа готов принять участие в забастовке".

По словам Туулинга, организационные вопросы не обсуждались. Неспособность или нежелание правительства найти деньги для сферы здравоохранения он не стал комментировать.

"Эти вопросы надо задавать министру", - отметил он.

По словам руководителя регионального отделения Союза медсестер Эстонии Маргит Раудсепп, конкретного плана забастовки пока нет. "Если правительство проявит благосклонность , забастовки не будет", - сказала она.

Раудсепп отметила, что собрание Союза медсестер состоится 27 апреля. "Посмотрим, как изменится ситуация к этому времени", - подытожила она.