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Врачи Сааремаа обещают примкнуть к забастовке

Rus.Postimees.ee
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Врач и медсестры. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Поскольку правительство до сих пор не приняло решение о выделение дополнительных средств на медицину, работники сферы здравоохранения на острове Сааремаа также готовятся к забастовке, которая в худшем случае может продлиться несколько месяцев, пишет Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

"Лично я считаю, что забастовке быть, - сказал председатель Сааремааского общества врачей Тоомас Туулинг. - Если потребуется - остров Сааремаа готов принять участие в забастовке".

По словам Туулинга, организационные вопросы не обсуждались. Неспособность или нежелание правительства найти деньги для сферы здравоохранения он не стал комментировать.

"Эти вопросы надо задавать министру", - отметил он.

По словам руководителя регионального отделения Союза медсестер Эстонии Маргит Раудсепп, конкретного плана забастовки пока нет. "Если правительство проявит благосклонность , забастовки не будет", - сказала она.

Раудсепп отметила, что собрание Союза медсестер состоится 27 апреля. "Посмотрим, как изменится ситуация к этому времени", - подытожила она.

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