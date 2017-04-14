Пассажира бизнес-класса авиакомпании, оказавшейся в центре сканала, ужалил скорпион

Как рассказал пострадавший, ядовитое паукообразное упало ему на голову из отсека для ручной клади, после чего он положил скорпиона перед собой на откидной столик и тот ужалил его.

"Пока я ел, что-то упало мне на волосы. Это что-то оказалось скорпионом. Я держал его за хвост, и он не мог меня ужалить. Но я уронил его на тарелку, и когда собрался схватить его вновь, он ударил меня хвостом. К счастью, удар в основном пришелся на ноготь", - рассказал Белл телеканалу CBC.

После этого пассажир смахнул агрессивное членистоногое на пол, стюард накрыл его чашкой, а затем смыл в унитаз. Медсестра, летевшая тем же рейсом, дала Беллу обезболивающее. По приземлении в Калгари мужчину отвезли в больницу, где врачи установили, что его жизни ничто не угрожает. Через несколько часов его выписали.

Инцидент произошел в воскресенье, но известно об этом стало только сейчас, отмечает Би-би-си.

United Airlines предложила компенсацию Беллу, летевшему со своей супругой Линдой. По словам пассажира, у него нет намерений подавать на авиакомпанию в суд.

Инцидент со скорпионом продолжает череду скандалов с United Airlines, включая насильственное выдворение пассажира из самолета из-за овербукинга на минувших выходных.

Как сообщалось, авиакомпания продала на рейс, следовавший 9 апреля из Чикаго в Луисвилл, больше билетов, чем мест в самолете - практика, известная как овербукинг. Однако тем же рейсом должны были вылететь четыре сотрудника United Airlines, и компания попросила пассажиров уступить свои билеты в обмен на место на следующем рейсе и денежную компенсацию. После того, как добровольцев не нашлось, с помощью компьютера были выбраны четыре произвольных пассажиров, которые были обязаны покинуть рейс.

Один из таких пассажиров (врач Дэвид Дао) отказался подчиниться, после чего три охранника выволокли его силой, разбив губу. Инцидент был заснят двумя попутчиками на камеры телефонов, после чего видео разошлись по соцсетям и взывали волну возмущений. На записи видно, как кричащего мужчину несут по самолету за руки и за ноги.

Позднее глава United Airlines Оскар Муньос пообещал компенсировать расходы на билеты не только пострадавшему, но и всем остальным пассажирам рейса.

За несколько недель до этого United Airlines, четвертая по объему перевозок авиакомпания в США, отказалась пустить на рейс двух девочек из-за того, что на них были леггинсы.

В 2009 году представители авиакомпании запретили кантри-музыканту Дейву Кэрроллу взять на борт гитару стоимостью $3500, заставив сдать ее в багаж - после чего инструмент оказался сломан из-за небрежного обращения погрузчиков. Не добившись от компании компенсации, музыкант написал песню "United Breaks Guitars" ("United ломает гитары") про свои злоключения и снял клип, набравший 16,7 млн просмотров на YouTube. За четыре дня после выхода клипа капитализация авиаперевозчика упала на 7,3%.