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В Пыхья-Таллинне произошла авария водопровода: некоторые жители района остались без воды

Rus.Postimees.ee
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Раковина. Фото иллюстративное. | ФОТО: Урмас Луйк

В пятницу, 14 апреля, в столичном районе Пыхья-Таллинн произошла авария водопровода, из-за чего возникли проблемы с водоснабжением.

Отмечается, что проблемы с водоснабжением возникли в районе улицы Каэра.

Сотрудникам Tallinna Vesi удалось локализовать проблему в течение часа. Предприятие приносит извинения клиентам за возникшие неудобства.

Жителей района, у которых по-прежнему наблюдаются проблемы с подачей воды, просят позвонить по аварийному телефону Tallinna Vesi - 6262400.

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