В Пыхья-Таллинне произошла авария водопровода: некоторые жители района остались без воды

Отмечается, что проблемы с водоснабжением возникли в районе улицы Каэра.

Сотрудникам Tallinna Vesi удалось локализовать проблему в течение часа. Предприятие приносит извинения клиентам за возникшие неудобства.

Жителей района, у которых по-прежнему наблюдаются проблемы с подачей воды, просят позвонить по аварийному телефону Tallinna Vesi - 6262400.