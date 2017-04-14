В Пыхья-Таллинне произошла авария водопровода: некоторые жители района остались без воды
14 апреля 2017 г., 20:37
В пятницу, 14 апреля, в столичном районе Пыхья-Таллинн произошла авария водопровода, из-за чего возникли проблемы с водоснабжением.
Отмечается, что проблемы с водоснабжением возникли в районе улицы Каэра.
Сотрудникам Tallinna Vesi удалось локализовать проблему в течение часа. Предприятие приносит извинения клиентам за возникшие неудобства.
Жителей района, у которых по-прежнему наблюдаются проблемы с подачей воды, просят позвонить по аварийному телефону Tallinna Vesi - 6262400.