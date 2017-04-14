Паром «Пирет» начал обслуживать линию Виртсу - Куйвасту

В 10.15 паром вышел в свой первый рабочий рейс из порта Куйвасту на острове Муху (Сааремаа).

Церемония крещения Piret состоялась в среду в порту Ванасадам, крестной матерью судна стала уроженка острова Муху, студентка Университета естественных наук Марели Отс. «Да будет имя твое «Пирет»! Принеси нам славу, принеси нам счастье, храни наших моряков, островитян и мухусцев, а также всех, кто будет путешествовать на твоем борту», - сказала Отс во время обряда крещения.

Все четыре парома получили свои имена в честь мифологических персонажей, в былые времена проживавших на островах Сааремаа и Хийумаа.

Первый из паромов - «Тылль» - получил свое название в честь Великана Тылля — персонажа эстонской мифологии, жившего на острове Сааремаа; великан-земледелец, богатырь, сражавшийся с врагами своего народа.

Остальные три парома, которые теперь работают на линиях между материком и островами Сааремаа и Хийумаа, также названы в честь мифологических персонажей — паром «Лейгер» в честь брата Тылля, жившего на соседнем острове Хийумаа, «Пирет» - в честь жены Тылля и «Тийна» - в честь сестры Пирет.

«Пирет» и «Тылль» были построены на Гданьской судоверфи «Ремонтова», а суда «Лейгер» и «Тийю» - в Турции, на судоверфи «Сефинэ».