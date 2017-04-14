Футболист Артем Дзюба назвал болельщиков московского "Спартака" сектантами

"Многие адекватные болельщики "Спартака" соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у "Спартака" не было. Плюс, конечно же, игра - тренер Каррера сделал очень хороший коллектив", - цитирует Дзюбу "Спорт-Экспресс" .

Темы судейства в пользу "Спартака" форвард коснулся и в интервью "Советскому спорту" .

"Понятно, что журналисты, СМИ болеют за "Спартак", все хотят их чемпионства, поэтому фон у судейства понятный. Такого благоприятного судейства у "Спартака" никогда не было. Они всегда додавливают в конце в том числе за счет этого. Но на первом месте должен быть футбол", - заявил он.

Дзюба также пообещал не праздновать гол в ворота "Спартака", если ему удастся отличиться в предстоящем матче.

"Даже если будет какая-то эмоция, я буду прятаться за футболку. Я обещал многим людям, что не буду праздновать, и решил это для себя. Всякие ситуации случаются, но свое слово надо держать. Праздновать не буду", - цитирует Артема пресс-служба "Зенита" .

Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году перебрался в "Зенит". Тогда он также пообещал не праздновать голы в ворота "Спартака". Забивает он их регулярно, закрывая после этого лицо футболкой.

Напомним, что спартаковцы с 51 очком единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов. Матч "Спартак" - "Зенит", на который уже проданы все билеты, состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. В первом круге "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 4:2.