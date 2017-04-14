КНДР пригрозила уничтожить американский авианосец Carl Vinson, военные базы США и резиденцию президента Южной Кореи

Об этом говорится в заявлении Генштаба Корейской народной армии (КНА), опубликованном в пятницу, 14 апреля, государственным агентством КНДР ЦТАК накануне предполагаемого ядерного испытания, за которым может последовать удар США.

"Все политические, экономические и военные провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа", - переводит заявление РИА "Новости".

Ответ КНДР будет включать варианты "внезапного превентивного удара" на суше, море и с воздуха, заявил представитель генштаба КНА. В качестве возможных объектов для удара названы военные базы США в Осане, Кунсане и Пхентхэке, а также президентская резиденция "Чхонвадэ", которые генштаб КНА угрожает "превратить в пепел в считанные минуты".

"Военная истерия администрации президента США Трампа достигла опасной фазы, и КНДР не может не отреагировать на это обстоятельство", - говорится в заявлении представителя генштаба.

Также представитель генштаба призвал не забывать, что ракеты КНДР нацелены и на американские базы в Японии, а также на территории США. В Японии это уже учли, поэтому страна приняла оборонительные меры. Премьер Синдзо Абэ выступил перед сотрудниками сил самообороны на базе в городе Кумамото, призвав защитить Японию.

На территории страны развернуты системы ПРО сил самообороны, а также противоракетные комплексы Patriot, размещенные в районе военной базы США в префектуре Окинава. Для перехвата ракет КНДР могут быть задействованы и ПРО Южной Кореи.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель заявил, что страна "пойдет на войну", если США ее спровоцируют.

Генштаб Северной Кореи давно, еще при президенте Бараке Обаме говорила о возможности превентивного ядерного удара по группировкам США и Южной Кореи, но теперь ситуация накалилась настолько, что СМИ всерьез обсуждают вероятность третьей мировой войны, а ученые просчитывают возможные последствия ядерного удара.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат сведения о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson.

Пхеньян заявил в ответ, что готов к войне с американцами и намерен провести очередное ядерное испытание тогда, когда руководство страны сочтет нужным. По одной из версий, испытания запланированы на 15 апреля - день рождения Ким Ир Сена, деда нынешнего лидера Ким Чен Ына.