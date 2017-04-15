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Фото и видео: козий сарай мы уже перестраивали, теперь перестраиваем курятник

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Портал Kodu откопал историю о том, как строитель решил превратить курятник в красивый жилой дом. Смотрим и учимся? Улыбаемся и машем?

Плотник Крис со своей женой Таней купили это старое ранчо в Калифорнии. Дома, пригодного для жилья, на участке не было. Сначала Крис решил превратить в жилой дом амбар, но, составив смету, понял, что на эту перестройку уйдет лет десять и очень много денег. Стоящий рядом курятник требовал гораздо меньших вложений.

В результате семья с двумя детьми ютилась в однокомнатном домике целых семь лет. Большой дом до сих пор не готов, но в курятник уже вполне можно переезжать.

Фото: скриншот

Фото: скриншот.

Фото: скриншот

Фото: скриншот.

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