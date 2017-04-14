США на выходных перебросят в Европу истребители-бомбардировщики для участия в учениях

"ВВС США перебросят небольшое количество самолетов F-35A Lightning II в Европу на этих выходных для проведения давно запланированных учений", - отмечается в коммюнике Пентагона.

В американском оборонном ведомстве пояснили, что F-35A примут участие в маневрах вместе с другими самолетами США и стран-союзников по НАТО. Эти учения продлятся несколько недель.

В Пентагоне отмечают, что учения позволят продемонстрировать возможности малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков. "Кроме того, это поможет в подготовке оборудования к постоянному базированию F-35A в Европе. Планируется, что эти самолеты поступят в Европу в начале 2020-х годов", - говорится в сообщении.