Читатель сделал своими руками отличную кухонную мебель: смотрим фото

Если ремонт многие могут сделать самостоятельно, то кухонную мебель построить под силу не каждому. Однако читатель портала Kodu оказался способным на этот подвиг.
Изготовление кухонной мебели своими руками - дело тонкое. Зачем вообще этим заниматься, если можно купить готовую или заказать по чертежам в мебельной фирме.
Исходный матерал. Фото: частный архив.
Мебель была изготовлена из натурального дерева: каркас, ящики и рабочая поверхность из ели, дверцы - из березы. Каркас был покрашен мебельной краской, рабочая поверхность - пропитана маслом и покрыта воском. Дверцы прибыли уже готовыми к монтажу.
Каркас для нижних шкафов. Фото: частный архив.
Самым сложным для домашнего мастера было изготовление ящиков. Поэтому они были куплены готовыми, правильно подобранными по размеру.
Рабочий процесс. Фото: частный архив.
Было решено вместо верхних шкафов повесить открытые полки. Для этого не было каких-то веских причин: просто такое решение пришлось по нраву всем членам семьи.
Полки уже на стене. Фото: частный архив.
Весь материал куплен в строительном магазине по очень выгодной цене. Всего на кухонную мебель потрачено примерно 590 евро. На строительство ушла одна неделя.
Готовая кухня. Фото: частный архив.