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Читатель сделал своими руками отличную кухонную мебель: смотрим фото

Анна-Лийса Метс
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ФОТО: Erakogu

Если ремонт многие могут сделать самостоятельно, то кухонную мебель построить под силу не каждому. Однако читатель портала Kodu оказался способным на этот подвиг.

Изготовление кухонной мебели своими руками - дело тонкое. Зачем вообще этим заниматься, если можно купить готовую или заказать по чертежам в мебельной фирме.

Исходный матерал. Фото: частный архив.

Мебель была изготовлена из натурального дерева: каркас, ящики и рабочая поверхность из ели, дверцы - из березы. Каркас был покрашен мебельной краской, рабочая поверхность - пропитана маслом и покрыта воском. Дверцы прибыли уже готовыми к монтажу.

Каркас для нижних шкафов. Фото: частный архив.

Самым сложным для домашнего мастера было изготовление ящиков. Поэтому они были куплены готовыми, правильно подобранными по размеру.

Рабочий процесс. Фото: частный архив.

Было решено вместо верхних шкафов повесить открытые полки. Для этого не было каких-то веских причин: просто такое решение пришлось по нраву всем членам семьи.

Полки уже на стене. Фото: частный архив.

Весь материал куплен в строительном магазине по очень выгодной цене. Всего на кухонную мебель потрачено примерно 590 евро. На строительство ушла одна неделя.

Готовая кухня. Фото: частный архив.

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