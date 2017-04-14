Взрывы в Дортмунде: следствие не верит в исламистский след

Специалисты, проводившие экспертизу по поручению следователей, выразили серьезные сомнения в том, что три идентичные признательные записки, найденные неподалеку от подвергшегося нападению автобуса футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде, были действительно написаны исламскими радикалами. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили медикомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на копию доклада, подготовленного экспертами по исламу.

Эксперты пришли к выводу, что авторы признательной записки лишь хотели создать видимость того, будто нападение на автобус было делом рук исламистов. В тексте говорится, что исполнители действовали во имя аллаха, однако многие моменты нетипичны для джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ), констатируют специалисты.

ИГ не торгуется

В качестве примеров эксперты указывают на почерк записки, а также на выдвигаемые в ней требования. Так авторы, в числе прочего, угрожают, что спортсмены будут незамедлительно включены в списки смертников, если Германия не закроет базу ВВС США "Рамштайн". "ИГ не торгуется", - отметил в этой связи один из сотрудников Федерального ведомства по охране конституции.

Эксперты также отмечают тот факт, что на месте совершения терактов с исламистской подоплекой еще никогда не находили признательных записок. Кроме того, на обнаруженных в Дортмунде записках отсутствуют символы ИГ.

Еще ранее эксперты в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия пришли к выводу, что найденные в Дортмунде признательные записки были, возможно, составлены носителем немецкого языка. Этот человек, однако, предположительно сознательно интегрировал в текст ошибки, чтобы создать впечатление, будто письмо написано иностранцем.

Различные версии

Следователи Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), подключенные к расследованию нападения в Дортмунде Федеральной прокуратурой, отрабатывают самые разные версии случившегося.

Под подозрением находятся и экстремисты левого и правого толка, и исламисты, и обычные преступники. Следователи также не исключают, что покушение могли совершить склонные к насилию футбольные фанаты.