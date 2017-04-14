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Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании

Sports.ee
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ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP
Немецкий журнал Spiegel обвинил футболиста сборной Португалии и испанского "Реала" (Мадрид) Криштиану Роналду в изнасиловании в США в 2009 году. Расследование опубликовано на сайте издания.

По информации источника, инцидент произошел в Лас-Вегасе (штат Невада) 13 июня 2009 года, где Роналду отдыхал вместе с родственниками. Как утверждает издание, американка, которой на тот момент было около 20 лет, заявила, что Роналду ее изнасиловал, пишет ТАСС.

При этом утверждается, что адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тысяч, чтобы она не предъявляла футболисту обвинений.

При этом нападающий Криштиану Роналду был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Он получил 57% голосов после встречи "Реала" с мюнхенской Баварией. "Реал" одержал победу со счетом 2:1, благодаря двум голам Роналду. Роналду забил в еврокубках 100 голов – до него этого никому не удавалось. При этом 16 из этой сотни мячей он забил, выступая за английский "Манчестер Юнайтед", а 84 – выступая за "Реал".

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