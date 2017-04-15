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Помогите полиции: автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста

Rus.Postimees.ee
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Вчера вечером около 20 часов в Харьюском уезде в Табасалу автомобиль сбил 9-летнего велосипедиста.

ДТП произошло на улице Коли. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 39-летняя женщина, остановился перед жилым домом, чтобы припарковаться.

Когда автомобиль сдавал назад, произошло столкновение с 9-летним мальчиком, который ехал на велосипеде. Ребенок упал. В результате инцидента он был доставлен в больницу.

Полиция просит свидетелей происшествия позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо на почту pohja.lmt@politsei.ee.

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