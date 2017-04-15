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Фантастика! Покупатель супермаркета выиграл в лотерею Eurojackpot 87 миллионов евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Internet

Житель Финляндии, купивший в одном из супермаркетов Тампере лотерейный билет Eurojackpot, выиграл 87 млн евро.

Речь идет о третьем по размеру выигрыше Eurojackpot. Более крупные суммы в размере 90 млн евро ранее были выиграны в Чехии и Германии, сообщает портал Rus.err.ee.

Главный приз Eurojackpot в Финляндии выигрывали в общей сложности 11 раз, а миллионерами благодаря этой лотерее стали 45 финнов, потому что некоторые выигрыши распределялись на несколько человек.

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