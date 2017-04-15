Угрожавшего взорвать Таллиннский аэропорт выдала активность в Facebook

Стражи правопорядка отнеслись к этому сообщению со всей серьезностью. В аэропорту были усилены меры безопасности. На место были отправлены служебные собаки и патрули полиции, пишет Postimees.ee.

КаПо начала активно разыскивать звонившего. Однако сначала на его след выйти не удалось. Как же в итоге задержали Пяллинга?

Cначала эксперты проанализировали сам звонок. Они пришли к выводу, что речь в тексте была монотонной, в ней отсутствовала спонтанность. Поскольку звонивший поправлял себя, то это указывало на то, что текст был подготовлен и мужчина его зачитывал во время звонка.

Эксперты также пришли к выводу, что английский язык не является для звонившего родным. В нем были как лексические, так и грамматические ошибки. При этом эксперты отметили, что, возможно, родным языком мужчины является арабский. Позже сам Пяллинг признал, что хотел, чтобы создалось именно такое впечатление.

Эксперты собрали и всю техническую информацию относительно звонка. Был установлен телефонный номер, месторасположение подстанции и оператор связи (Elisa). Однако задержать Пяллинг удалось с помощью совсем другой информации.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда сотрудники КаПо проверили всех охранников G4S, которые работали в аэропорту с начала 2016 года. 27 января этого года сотрудники КаПо допросили руководителя подразделения G4S. Его попросили назвать охранников, которые ушли с работы со скандалом. Сначала руководитель вспомнил одного мужчину, у которого были проблемы с алкоголем, а вторым назвал имя Пяллинга.

В декабре 2015 года Пяллинг в один прекрасный день просто не явился на работу и не отвечал больше ни на звонки, ни на письма. 12 января 2016 года с ним был расторгнут трудовой договор.

Весной 2016 года на страничке Пяллинга в Facebook стали появляться сообщения, которые выставляли в негативом ключе сотрудников аэропорта и всю систему организации работы. Первые статьи были направлены на двух конкретных людей, которые обратились в связи с этим в полицию. Позже стали появляться сообщения, в которых критиковалась работа всех служб безопасности аэропорта.

Когда следственная группа увидела эти комментарии, то сразу заподозрила, что именно Пяллинг может быть причастен к угрозам. Второго февраля живущий в Таллинне Пяллинг был задержан, он признал свою вину. По постановлению суда он был взят под стражу на срок до шести месяцев.

14 марта, Харьюский уездный суд приговорил к шоковому тюремному заключению. В рамках согласительного производства суд признал 33-летнего Пяллинга виновным в серьезном нарушении общественного порядка и приговорил его к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, из которых ему придется реально провести за решеткой лишь четыре месяца, а оставшуюся часть наказания - условно. Также мужчине был назначен испытательный срок в три года и шесть месяцев.