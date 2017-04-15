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В Москве могут впервые показать на выставке президентскую цепь Константина Пятса

Смотрите фото цепи!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Moskva Kremli Relvapalat

Оружейная палата Московского Кремля планирует впервые продемонстрировать на открытой выставке нагрудный должностной знак, изготовленный в 1936 году для президента Эстонии Константина Пятса.

Константин Пятс/ filmiarhiiv

Об этом заявила заведующая сектором фалеристики и русского металла XII–XVII веков Музеев Московского Кремля Людмила Гаврилова, сообщает Rus.err.ee со ссылкой на Postimees.

По ее словам, президентская цепь Пятса безусловно является уникальным экспонатом, который будет представлен на готовящейся в настоящее время экспозиции.

Президентская цепь Пятса / Оружейная палата Московского Кремля

После оккупации Эстонии и Второй мировой войны цель пропала и была обнаружена в Москве в 1960-е годы. Ранее цепь никогда публично не экспонировалась в России.

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