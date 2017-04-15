Число погибших от удара «матери всех бомб» резко выросло

По информации главы уезда Ачин провинции Нангархар Исмаила Шинвари, в ходе удара были уничтожены не менее 92 боевиков, сообщает Интерфакс.

Накануне террористы из этой группировки заявили, что не понесли потерь в результате удара США. В то же время, власти Афганистана сообщали о том, что удар привел к гибели не менее 36 экстремистов.

Как сообщалось, США в четверг применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу - "мать всех бомб". Целью удара было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того, чтобы скрытно перемещаться.