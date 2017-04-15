До и после: необыкновенное преображение противной кухни из сучковатой сосны

Как рассказывает портал Kodu, хозяйка загородного дома Дженна устала каждый день иметь перед глазами сплошную сосну: стены, потолок, пол и мебель, - всё было сделано из сосны. "Так больше жить нельзя!" - решила Дженна и принялась за дело.

Вдохновение для новой кухни она искала и нашла на портале Pinterest: базовым цветом для новой кухни стал белый. Затем была демонтирована мебель и снята вся деревянная обшивка.

Фото: jennasuedesign.com

По контрасту со стенами цветом новых кухонных шкафов стал черный. Мебель была селана по индивидуальному заказу. Фартук из кафельной плитки был поднят до потолка, благо места хватало.

Фото: jennasuedesign.com

Около окон оборудовали уголок для отдыха, где в свободную минутку в окружении мягких подушек и пушистого пледа удобно посидеть с книгой.

Фото: jennasuedesign.com

Фото: jennasuedesign.com

Вместо верхних шкафов Джена выбрала открытые полки, это придало помещению еще больший объем и простор.

Фото: jennasuedesign.com

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