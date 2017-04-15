До и после: необыкновенное преображение противной кухни из сучковатой сосны

Древесина сосны может выглядеть в интерьере очень привлекательно, но когда ее слишком много и к тому же от времени она пожелтела, то руки просто чешутся: убрать, сломать, переделать!
Как рассказывает портал Kodu, хозяйка загородного дома Дженна устала каждый день иметь перед глазами сплошную сосну: стены, потолок, пол и мебель, - всё было сделано из сосны. "Так больше жить нельзя!" - решила Дженна и принялась за дело.
Вдохновение для новой кухни она искала и нашла на портале Pinterest: базовым цветом для новой кухни стал белый. Затем была демонтирована мебель и снята вся деревянная обшивка.
Фото: jennasuedesign.com
По контрасту со стенами цветом новых кухонных шкафов стал черный. Мебель была селана по индивидуальному заказу. Фартук из кафельной плитки был поднят до потолка, благо места хватало.
Фото: jennasuedesign.com
Около окон оборудовали уголок для отдыха, где в свободную минутку в окружении мягких подушек и пушистого пледа удобно посидеть с книгой.
Фото: jennasuedesign.com
Фото: jennasuedesign.com
Вместо верхних шкафов Джена выбрала открытые полки, это придало помещению еще больший объем и простор.
Фото: jennasuedesign.com
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