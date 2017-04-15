Беглый генерал: сирийское химоружие хранится неподалеку от российской базы

Ас-Сакат командовал подразделением по химическому оружию в пятой дивизии. Он бежал из страны в 2013 году, но утверждает, что сохранил связи в Сирии, сообщает Newsru.com.

После соглашения о ликвидации химоружия армия Асада признала наличие 1,3 тысячи тонн отравляющих веществ. По оценке Ас-Саката, в Сирии было минимум 2 тысячи тонн.

Неликвидированные запасы вывезли в горные районы рядом с городом Хомс, а также в город Джабла у Тартуса - военно-морской базы ВМФ России. Напомним, по данным США, именно с аэропорта в провинции Хомс взлетел самолет сирийских ВВС, который совершил атаку с применением химических боеприпасов в провинции Идлиб, жертвами которой стали более 80 мирных жителей.

Ас-Сакат утверждает, что режим сохранил сотни тонн зарина, авиационные бомбы и боеголовки для ракет, которые способны нести химические боеприпасы.

Опрошенные The Telegraph британские военные эксперты назвали утверждения беглого генерала "правдоподобными", хотя и называют меньшую оценку сокрытого правительством химоружия - около 200 тонн.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/15apr2017/assadchem.html