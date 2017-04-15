Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Латвии полицейский попался на взятке в размере 1500 евро

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица управления Госполиции Латгальского региона по подозрению в принятии взятки в размере 1500 евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Сотрудник участка был задержан по подозрению в требовании и принятии взятки, сообщает портал Rus.TVNET.

Бюро внутренней безопасности считает, что должностное лицо полиции взяло взятку в размере 1500 евро, чтобы повлиять на результат рассмотрения заявления в связи с возможной аферой с недвижимостью.

Наверх