В Латвии полицейский попался на взятке в размере 1500 евро

Сотрудник участка был задержан по подозрению в требовании и принятии взятки, сообщает портал Rus.TVNET.

Бюро внутренней безопасности считает, что должностное лицо полиции взяло взятку в размере 1500 евро, чтобы повлиять на результат рассмотрения заявления в связи с возможной аферой с недвижимостью.