В Латвии полицейский попался на взятке в размере 1500 евро
15 апреля 2017 г., 12:43
Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица управления Госполиции Латгальского региона по подозрению в принятии взятки в размере 1500 евро, сообщает агентство ЛЕТА.
Сотрудник участка был задержан по подозрению в требовании и принятии взятки, сообщает портал Rus.TVNET.
Бюро внутренней безопасности считает, что должностное лицо полиции взяло взятку в размере 1500 евро, чтобы повлиять на результат рассмотрения заявления в связи с возможной аферой с недвижимостью.