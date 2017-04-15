Сам себе маклер: как получить базовые знания в области недвижимости

«Да, три-четыре процента от стоимости квартиры могут составлять тысячи евро! И естественно, что после таких подсчетов многие задумывались: а ведь и я смог бы зарабатывать такие же деньги или хотя бы сэкономить их на продаже или покупке собственной квартиры», - говорит директор бюро недвижимости LandLord Владимир Ветринцев.

«И будут правы: большинство людей, если они ответственны и коммуникабельны, могут легко освоить азы этой профессии, - продолжает он, - а с приобретением опыта и дополнительных знаний отлично зарабатывать. Главное - как можно быстрее наработать практический опыт и собственную клиентскую базу. Для этого тоже существуют определенные технологии».

Начинающий маклер вполне справится с простой сделкой: со сдачей в наем или продажей недорогой квартиры, и только потом ему будут по плечу продажи элитных домов или больших коммерческих объектов. Все зависит от того, каким количеством знаний и опыта он будет обладать.

А если мы не говорим о профессиональной деятельности, то чтобы успешно справиться с продажей или арендой собственной недвижимости, грамотно подготовить договор, знать, какие документы нужно предоставить нотариусу для успешной сделки, адекватно оценить свою квартиру, которую вы собираетесь выставить на рынок, сделать хорошую рекламу, тоже нужны знания.

Сегодняшний рынок недвижимости регулируется большим количеством различных законов, а значит, он требует и больше знаний. Чтобы получить необходимые знания, а возможно, и будущую профессию, перейдите по ССЫЛКЕ.