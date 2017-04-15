Двое мужчин в ходе ссоры разнесли магазин

В субботу в магазине ничего не свидетельствовало о недавнем происшествии. Однако еще в пятницу вечером в помещении царил настоящий хаос. «Полка с пасхальными яйцами была опрокинута, товар катался по полу. Вперемешку были кетчуп, килька, алкоголь», - рассказал газете Valgamaalane человек, сообщивший о драке.

Сами продавщицы инцидент комментировать не стали, а пресс-секретарь торговой сети Катя Любобратец отметила, что сначала необходимо, чтобы полиция завершила расследование. Она заверила, что работники магазина и другие покупатели в ходе инцидента не пострадали.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск подтвердил, что в пятницу в 21.30 к ним поступило сообщение из Тырва, где в магазине на улице Тамме поссорились двое мужчин.

«Никто из них в драке не пострадал, но в результате потасовки были повреждены выставленные на продажу товары», - отметил Кейск, добавив, что детали происшествия будут установлены в ходе расследования.