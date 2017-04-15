Врач: участие в судебном процессе смертельно опасно для Сависаара

Полный текст медицинского заключения Сависаар опубликовал в субботу на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что доктор Эха согласился на публикацию, сообщает Rus.err.ee.

В заключении специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям отмечается, что Сависаар необратимо болен, т.к. у него диагностированы несколько заболеваний, способы излечения от которых современной медицинской науке не известны — атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, гипертония, диабет и ампутированная нижняя конечность.

По мнению доктора Эха, участие Сависаара в судебном процессе несет с собой риск возникновения опасных для жизни осложнений или внезапной смерти, поэтому Сависаар не может участвовать в таком процессе по состоянию здоровья.

Врач также отмечает, что психологическое напряжение и перегрузка в ходе длительного судебного процесса могут усугубить протекание указанных заболеваний.