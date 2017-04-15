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Врач: участие в судебном процессе смертельно опасно для Сависаара

Rus.Postimees.ee
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Эдгар Сависаар. | ФОТО: Jaanus Lensment

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар опубликовал экспертное мнение заведующего клиники сердечно-сосудистых заболеваний Клиники Тартуского университета Яана Эха, согласно которому участие в судебном процессе несет смертельно опасный риск для здоровья Сависаара.

Полный текст медицинского заключения Сависаар опубликовал в субботу на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что доктор Эха согласился на публикацию, сообщает Rus.err.ee.

В заключении специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям отмечается, что Сависаар необратимо болен, т.к. у него диагностированы несколько заболеваний, способы излечения от которых современной медицинской науке не известны — атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, гипертония, диабет и ампутированная нижняя конечность.

По мнению доктора Эха, участие Сависаара в судебном процессе несет с собой риск возникновения опасных для жизни осложнений или внезапной смерти, поэтому Сависаар не может участвовать в таком процессе по состоянию здоровья.

Врач также отмечает, что психологическое напряжение и перегрузка в ходе длительного судебного процесса могут усугубить протекание указанных заболеваний.

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