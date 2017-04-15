Стильная квартира блогера в Стокгольме

Петра Тунгорден — медийная личность, известный блогер и шеф-редактор популярного в Швеции модного журнала Metro, поэтому интерьер ее дома просто не мог быть обычным и банальным.

Фото: pufikhomes.com

Недавно она показала свою квартиру в Стокгольме после ремонта и, нужно сказать, наши ожидания полностью оправдались. Это невероятно стильное современное пространство в глубоких темных тонах, приправленное изысканной мебелью и декором. СМОТРИМ!