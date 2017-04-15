Стильная квартира блогера в Стокгольме
15 апреля 2017 г., 17:03
Сайт об интерьерах Pufikhomes.com регулярно публикует фотографии интересных дизайнерских проектов. Сегодня он переносит нас в шведскую столицу.
Петра Тунгорден — медийная личность, известный блогер и шеф-редактор популярного в Швеции модного журнала Metro, поэтому интерьер ее дома просто не мог быть обычным и банальным.
Фото: pufikhomes.com
Недавно она показала свою квартиру в Стокгольме после ремонта и, нужно сказать, наши ожидания полностью оправдались. Это невероятно стильное современное пространство в глубоких темных тонах, приправленное изысканной мебелью и декором. СМОТРИМ!