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Стильная квартира блогера в Стокгольме

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: pufikhomes.com

Сайт об интерьерах Pufikhomes.com регулярно публикует фотографии интересных дизайнерских проектов. Сегодня он переносит нас в шведскую столицу.

Петра Тунгорден — медийная личность, известный блогер и шеф-редактор популярного в Швеции модного журнала Metro, поэтому интерьер ее дома просто не мог быть обычным и банальным.

Фото: pufikhomes.com

Недавно она показала свою квартиру в Стокгольме после ремонта и, нужно сказать, наши ожидания полностью оправдались. Это невероятно стильное современное пространство в глубоких темных тонах, приправленное изысканной мебелью и декором. СМОТРИМ!

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