Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: город оплатит жителям Ласнамяэ занятия спортом

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Управа Ласнамяэ организует для своих жителей бесплатные тренировки по Тай-чи.

Тренировки будут проходить два раза в неделю и будут бесплатными для всех жителей Ласнамяэ в возрасте от 20 до 80 лет.

Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения сказал Postimees, что проект всего стоит 900 евро, из которых 160 поступит от департамента и 150 от горуправы.

Почему выбор пал именно на этот необычный вид спорта? «Тренировки Тай-чи были выбраны, поскольку они подходят женщинам и мужчинам в любом возрасте, а также детям», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Наверх