Видео: город оплатит жителям Ласнамяэ занятия спортом

Тренировки будут проходить два раза в неделю и будут бесплатными для всех жителей Ласнамяэ в возрасте от 20 до 80 лет.

Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения сказал Postimees, что проект всего стоит 900 евро, из которых 160 поступит от департамента и 150 от горуправы.

Почему выбор пал именно на этот необычный вид спорта? «Тренировки Тай-чи были выбраны, поскольку они подходят женщинам и мужчинам в любом возрасте, а также детям», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.