СМИ: администрация Трампа пока не собирается наносить удар по Северной Корее

Советники Трампа в пятницу рассмотрели разные варианты решения северокорейской проблемы, в том числе и возможное свержение правящего в КНДР режима, а также признание республики ядерной державой. В итоге в администрации остановились на тактике "максимального давления и вовлеченности (Вашингтона в процесс)", сообщает Newsru.com.

Основной задачей, которую ставит перед собой Белый дом, является полная денуклеаризация Северной Кореи. В Вашингтоне особо подчеркнули, что ни о каких соглашениях о контроле за вооружениями или сокращении арсенала Пхеньяна речи идти не может.

Источник агентства отдельно отметил, что американские военные в настоящее время не планируют наносить удары по КНДР, даже если она проведет очередное испытание вооружений. Планы могут измениться только в том случае, если Пхеньян первым попытается запустить ракеты по территории Южной Кореи, Японии или США.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат сведения о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию. Якобы именно для этого Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson.