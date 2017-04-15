Заражение и гуманитарный кризис: чем может обернуться ядерный конфликт с КНДР?

Накануне КНДР пригрозила уничтожить направляющийся к ее берегам американский авианосец Carl Vinson, военные базы США и резиденцию президента Южной Кореи. Обсуждение экстремальных сценариев подстегнули сообщения американских СМИ о том, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат сведения о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию, пишет Newsru.

Последствия удара могут быть катастрофическими для целого региона России, предупредил специалист Центра корееведения Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. Он заявил, что радиоактивное облако достигнет Владивостока за два часа.

Впрочем, профессор РАН Владимир Кузнецов в комментарии для "Интерфакса" заявлял, что радиоактивное облако не достигнет территории России даже при самом неблагоприятном развитии событий. Ветер чаще всего дует в другую сторону, и опасность грозит Китаю, Японии и Южной Корее, предположил он.

Также опрошенные "Газетой" эксперты подчеркнули, что резкое ухудшение ситуации на Корейском полуострове грозит России наплывом беженцев. В то время как Китай довольно давно ведет подготовку к возможному кризису, усиливая контроль над границей, Приморский край России отличает относительная слабость административных и полицейских структур. По мнению экспертов Московского центра Карнеги, если кризис наступит, Приморский край вполне может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

Москва традиционно выступала против жесткой политики Запада в отношении Северной Кореи и призывала стороны к использованию дипломатических механизмов для урегулирования конфликта. Однако, как обращает внимание "Газета.ру", поход ударной группы флота США к корейским берегам вызвал очень сдержанную реакцию, например, в отличие от ракетного удара "Томагавками" по военному аэродрому в Сирии.