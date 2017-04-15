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Михаил Ходорковский вновь приехал в Таллинн

Дополнено в 16:11!

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист  Михаил Ходорковский прибыл в Таллинн, где сегодня и завтра принимает участие в конференции фонда «Открытая Россия».

В повестке дня конференции — переизбрание председателя и федерального совета. Также будет обсуждаться подготовка направленной против российской власти акции оппозиции «Надоел!», которая пройдет 29 апреля в Москве, и будут ли они сотрудничать с лидером оппозиции Алексеем Навальным, который намерен 12 июня в очередной раз выразить протест коррупции, сообщает Postimees.

Ходорковский заявил, что будет поддерживать Алексея Навального на президентских выборах, а Дмитрия Гудкова - на выборах мэра Москвы. В чем выразится эта поддержка, не уточняется. Свою позицию он пояснил тем, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией Навального, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость, пишет Newsru.

Также в Twitter-аккаунте "Открытой России" сообщается, что Ходорковский на конференции покинул пост главы "Открытой России". Кто займет его место, станет ясно после выборов нового совета движения.

Ходорковский приезжал в Таллинне в декабре прошлого года, когда вручал журналистам премии от своей организации.

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