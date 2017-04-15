Михаил Ходорковский вновь приехал в Таллинн

В повестке дня конференции — переизбрание председателя и федерального совета. Также будет обсуждаться подготовка направленной против российской власти акции оппозиции «Надоел!», которая пройдет 29 апреля в Москве, и будут ли они сотрудничать с лидером оппозиции Алексеем Навальным, который намерен 12 июня в очередной раз выразить протест коррупции, сообщает Postimees.

Ходорковский заявил, что будет поддерживать Алексея Навального на президентских выборах, а Дмитрия Гудкова - на выборах мэра Москвы. В чем выразится эта поддержка, не уточняется. Свою позицию он пояснил тем, что "Открытая Россия", как и Фонд борьбы с коррупцией Навального, пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость, пишет Newsru.

Также в Twitter-аккаунте "Открытой России" сообщается, что Ходорковский на конференции покинул пост главы "Открытой России". Кто займет его место, станет ясно после выборов нового совета движения.

МБХ покинул пост председателя Открытой России.

«Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей» — Открытая Россия (@openrussia_org) 15 апреля 2017 г.

Ходорковский приезжал в Таллинне в декабре прошлого года, когда вручал журналистам премии от своей организации.