Известный телеведущий принял важное политическое решение
15 апреля 2017 г., 15:32
Консервативная народная партия (EKRE) поставила на первое место в своем избирательном списке в Виймси известного ведущего развлекательных телепрограмм Ханнеса Вырно.
Включение кандидатуры беспартийного Вырно в список EKRE подтвердил в субботу новостному порталу ERR председатель отделения консервативной партии в Виймси Михкель Сареток.
С 2002 года Вырно являлся членом партии "Союз Отечества и Res Publica", ряды которой он покинул в 2011 году.