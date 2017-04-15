Известный телеведущий принял важное политическое решение

Включение кандидатуры беспартийного Вырно в список EKRE подтвердил в субботу новостному порталу ERR председатель отделения консервативной партии в Виймси Михкель Сареток.

С 2002 года Вырно являлся членом партии "Союз Отечества и Res Publica", ряды которой он покинул в 2011 году.