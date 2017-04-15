Видео: президента клуба, поцеловавшего судью, пожизненно дисквалифицировали

Хемахем остался недоволен решением судьи во время матча чемпионата Туниса с клубом "Этуаль дю Сахель" (2:2) назначить пенальти в ворота его команды, пишет Newsru.

После встречи он подошел к арбитрам, расцеловал одного из судей, прикусил его ухо и потрепал по щеке.

В результате, помимо пожизненной дисквалификации, Хемахем был оштрафован на 30 тысяч динаров (примерно 1,5 тысячи евро).