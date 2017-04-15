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Видео: президента клуба, поцеловавшего судью, пожизненно дисквалифицировали

Sports.ee
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ФОТО: скриншот

Федерации футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба "Сфаксьен" Монсефа Хемахема за то, что он поцеловал арбитра, передает курьезную информацию ТАСС.

Хемахем остался недоволен решением судьи во время матча чемпионата Туниса с клубом "Этуаль дю Сахель" (2:2) назначить пенальти в ворота его команды, пишет Newsru.

После встречи он подошел к арбитрам, расцеловал одного из судей, прикусил его ухо и потрепал по щеке.

В результате, помимо пожизненной дисквалификации, Хемахем был оштрафован на 30 тысяч динаров (примерно 1,5 тысячи евро).

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