Видео: президента клуба, поцеловавшего судью, пожизненно дисквалифицировали
15 апреля 2017 г., 15:49
Федерации футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба "Сфаксьен" Монсефа Хемахема за то, что он поцеловал арбитра, передает курьезную информацию ТАСС.
Хемахем остался недоволен решением судьи во время матча чемпионата Туниса с клубом "Этуаль дю Сахель" (2:2) назначить пенальти в ворота его команды, пишет Newsru.
После встречи он подошел к арбитрам, расцеловал одного из судей, прикусил его ухо и потрепал по щеке.
В результате, помимо пожизненной дисквалификации, Хемахем был оштрафован на 30 тысяч динаров (примерно 1,5 тысячи евро).