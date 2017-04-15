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Кошмар в столице Шри-Ланки: гора мусора накрыла десятки домов, 16 погибших

Rus.Postimees.ee
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В столице Шри-Ланки Коломбо гора мусора со свалки накрыла десятки домов. ЧП произошло накануне, в субботу по ходу спасательных работ экстренные службы сообщили о 16 жертвах трагедии.

Обвал случился в бедном районе Коломбо рядом со свалкой. Из-за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов. Reuters оценило высоту горы отходов в 90 метров. В дальнейшем отходы загорелись и рухнули на жилища, сообщает Newsru.com.

"Интерфакс" передает, что под завалами оказались 40 домов и лачуг. Один из жителей бедного квартала по имени Мохаммед заявил Reuters, что под завалами могут оставаться около сотни людей.

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