Кошмар в столице Шри-Ланки: гора мусора накрыла десятки домов, 16 погибших

Обвал случился в бедном районе Коломбо рядом со свалкой. Из-за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов. Reuters оценило высоту горы отходов в 90 метров. В дальнейшем отходы загорелись и рухнули на жилища, сообщает Newsru.com.

"Интерфакс" передает, что под завалами оказались 40 домов и лачуг. Один из жителей бедного квартала по имени Мохаммед заявил Reuters, что под завалами могут оставаться около сотни людей.