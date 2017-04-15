Председательство Эстонии в ЕС: планируется масштабная закупка USB-презервативов

«Это подарок, который будет дариться гостям во время председательства Эстонии в ЕС. Данные устройства блокируют клеммы, передающие данные, и оставляют активными только клеммы, по которым идет электричество. Таким образом, пользователь может, например, заряжать телефон и тех местах, где источники питания могут быть небезопасными. Например, при зарядке от чужого компьютера или в общественном месте», - сказал советника по цифровым решениям Валдек Лаур, слова которого цитирует портал Geenius.

По его словам, в итоге все гости, подключая свой телефон к чужим компьютерам, могут быть уверены, что происходит только зарядка устройства и никакие данные не передаются.