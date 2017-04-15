Коварный диван зажевал ничего не подозревающую девушку

В группе МАСС в соцсети "ВКонтате" сообщается, что в сложном положении девушка оказалась поздно вечером 13 апреля, сообщает Newsru.com.

Усевшись на мягкий диван, взяв ноутбук в руки, она начала подключать мышку, но та выскользнула у нее из руки и провалилась между спинкой дивана. "Девушка, конечно, решила ее достать. Встав над диваном, она подняла сиденье просунула руку, но коварный диван захлопнулся и рука девушки заблокировалась", - передают спасатели.

Она оказалась заблокирована в неудобном положении: ни вытащить руку, ни разложить диван обратно не могла. "Благо телефон был на достаточном расстоянии, что бы девушка смогла дотянуться до него и вызвать спасателей МАСС", - указано в сообщении.

Когда спасатели вскрыли дверь в квартиру, рука девушки уже начала отекать, но в итоге "медицинская помощь не потребовалась".