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Полезно знать: что значат цифры и буквы на скорлупе яиц?

Rus.Postimees.ee
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Куриные яйца. Фото иллюстративное. | ФОТО: Liis Treimann

На всех продаваемых в магазинах куриных яйцах есть маркировка, которая содержит как буквы, так и цифры. Что эта информация означает, объяснила руководитель по продажам DAVA Foods Калле Рибелус.

Первые цифры кода дают информацию об условиях содержания курицы-несушки: номер 1 значит, что курица жила в курятнике, но могла гулять на свежем воздухе, 2 — курица могла свободно разгуливать в курятнике, но во двор не выходила, 3 — курица жила в клетке, пишет Postimees.

Буквы показывают страну-производителя. У каждого государства свой код, например, Эстония обозначается EE, Дания — DK, Финляндия — FI, Голландия — NL, Польша — PL, Литва — LT, Латвия — LV и так далее.

За кодом производителя следуют идентификационный номер конкретного производителя или фермы. По этому коду в интернете можно найти производителя. Потребитель может проследить путь куриных яиц и понять, откуда они прибыли.

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