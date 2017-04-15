Полезно знать: что значат цифры и буквы на скорлупе яиц?

Первые цифры кода дают информацию об условиях содержания курицы-несушки: номер 1 значит, что курица жила в курятнике, но могла гулять на свежем воздухе, 2 — курица могла свободно разгуливать в курятнике, но во двор не выходила, 3 — курица жила в клетке, пишет Postimees.

Буквы показывают страну-производителя. У каждого государства свой код, например, Эстония обозначается EE, Дания — DK, Финляндия — FI, Голландия — NL, Польша — PL, Литва — LT, Латвия — LV и так далее.

За кодом производителя следуют идентификационный номер конкретного производителя или фермы. По этому коду в интернете можно найти производителя. Потребитель может проследить путь куриных яиц и понять, откуда они прибыли.