Картина дня: болезни Сависаара, Ходорковский в Таллинне и драка в Maxima

Драка в Maxima

В пятницу вечером в Тырва Maxima произошла драка между двумя мужчинами. В ходе потасовки пострадали мебель и товары магазина. Читать далее...

Михаил Ходорковский вновь приехал в Таллинн

Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист Михаил Ходорковский прибыл в Таллинн, где сегодня и завтра принимает участие в конференции фонда «Открытая Россия». Читать далее...

Болезни Сависаара

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар опубликовал экспертное мнение заведующего клиники сердечно-сосудистых заболеваний Клиники Тартуского университета Яана Эха, согласно которому участие в судебном процессе несет смертельно опасный риск для здоровья Сависаара. Читать далее...

Владислава Пяллинга выдала активность в Facebook

25 июля прошлого года Владислав Пяллинг позвонил дежурному Полиции безопасности (КаПо) и в Таллиннский аэропорт. Читать далее...

Беженцы могли солгать

Несмотря на то, что эстонские чиновники проверяют, находясь в Греции и Турции, всех соискателей убежища в Эстонии, до конца никогда нельзя быть уверенным в том, люди с каким прошлым приезжают в нашу страну. Читать далее...

Эстонская «жемчужина» в центре Санкт-Петербурга

Церковь Св.Иоанна - остравок Эстонии в самом центре города на Неве. Не проходите мимо замечательного концертного зала рядом с Мариинским театром! В течение года здесь проходит более 100 выступлений. Читать далее...

КНДР пригрозила ядерным ударом

В столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад. Принимал его лидер страны Ким Чен Ын, а больше всего внимания западных журналистов привлекли новые баллистические ракеты подводных лодок. Читать далее...