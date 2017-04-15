В ЕС задумались о реализации «норвежской модели» выхода Британии из союза

Газета называет эту модель "норвежской", поскольку она отражает нынешний вариант взаимодействия Норвегии с ЕС. Несмотря на то, что Норвегия не является членом ЕС, она является членом Европейской экономической зоны и EFTA и имеет доступ к рынкам ЕС, пишет "Интерфакс".

С помощью "норвежской модели" Великобритании удастся сохранить торговые связи с ЕС, поскольку после вступления в EFTA она сможет обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону.

В EFTA сейчас входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Изначально она была образована по инициативе Великобритании, которая покинула ассоциацию в 1973 году.