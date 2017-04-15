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В ЕС задумались о реализации «норвежской модели» выхода Британии из союза

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Matt Crossick/Empics Entertainment

Европейский союз рассматривает вариант реализации Брекзит по "норвежской модели", который предполагает членство Великобритании в Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), пишет в субботу газета "Политико" со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

Газета называет эту модель "норвежской", поскольку она отражает нынешний вариант взаимодействия Норвегии с ЕС. Несмотря на то, что Норвегия не является членом ЕС, она является членом Европейской экономической зоны и EFTA и имеет доступ к рынкам ЕС, пишет "Интерфакс".

С помощью "норвежской модели" Великобритании удастся сохранить торговые связи с ЕС, поскольку после вступления в EFTA она сможет обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону.

В EFTA сейчас входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Изначально она была образована по инициативе Великобритании, которая покинула ассоциацию в 1973 году.

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