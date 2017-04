Фото: в Сирии произошел взрыв у автобусного конвоя с беженцами

Взрыв прогремел у колонны автобусов, на которых эвакуировали жителей двух городов в провинции Идлиб - Фуа и Кефрайя. Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине, передает ТАСС.

По данным государственного ТВ Сирии, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль.

Rеuters со ссылкой на фото из соцсетей передает, что минимум один из автобусов загорелся, у многих других взрывом выбило стекла.

Как сообщает Reuters, автобусы находились в этом месте с вечера пятницы из-за отмены сделки. "Би-Би-Си" указывает, что в автобусах находятся тысячи человек.

Large explosion targets bus convoy transporting civilians from #Foua & #Kafraya at a checkpoint in Rashiden, west #aleppo at least 16 killed pic.twitter.com/ajgBWgXqVn

Корреспондент бейрутского бюро Washington Post Луиза Лавлак в своем Twitter указывает, что взорванные автобусы перевозили беженцев в рамках масштабной сделки по эвакуации. "Любые автобусы на дорогах под угрозой", - подчеркивает она.

Bus of evacuees from gov-held Fouaa & Kefraya reportedly hit by car bomb - no casualty count yet. Attack cld have far-reaching consequences. pic.twitter.com/JWCifqP3g4