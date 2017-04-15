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Фото: в Сирии произошел взрыв у автобусного конвоя с беженцами

Десятки погибших и раненых

Rus.Postimees.ee
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В Сирии около города Алеппо прогремел взрыв у колонны автобусов, на которых эвакуировали жителей из сирийской провинции Идлиб. Телеканал Al-Jazeera сообщает, что погибших и пострадавших могут быть десятки. Позже Reuters на сообщение Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR) передал, что погибли минимум 16 человек, пишет Newsru.

Взрыв прогремел у колонны автобусов, на которых эвакуировали жителей двух городов в провинции Идлиб - Фуа и Кефрайя. Взрыв произошел в западном предместье Рашидин, где колонна автобусов остановилась прежде, чем направиться во временный центр по размещению беженцев в Джибрине, передает ТАСС.

По данным государственного ТВ Сирии, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль.

Rеuters со ссылкой на фото из соцсетей передает, что минимум один из автобусов загорелся, у многих других взрывом выбило стекла.

Как сообщает Reuters, автобусы находились в этом месте с вечера пятницы из-за отмены сделки. "Би-Би-Си" указывает, что в автобусах находятся тысячи человек.

Корреспондент бейрутского бюро Washington Post Луиза Лавлак в своем Twitter указывает, что взорванные автобусы перевозили беженцев в рамках масштабной сделки по эвакуации. "Любые автобусы на дорогах под угрозой", - подчеркивает она.

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