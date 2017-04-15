Женщина потеряла зрение из-за контактных линз

Утром из глаза женщины потекла вода и она купила капли для глаз в аптеке. Она подумала, что у нее небольшое воспаление глаза и оно быстро пройдет, но вечером она уже больше не могла зайти на кухню, поскольку освещение было слишком ярким для глаза.

Вскоре женщина почувствовала мучительную боль и перестала видеть на один глаз, сообщает Postimees со ссылкой на «Би-Би-Си». К этому могло привести то обстоятельство, что женщина дотрагивалась до контактных лиц мокрыми пальцами.

Она отправилась в больницу. Через несколько дней выяснилось, что у нее акантамёбный кератит - заболевание глаза, характеризуется воспалением роговицы и возникает из-за обитающих в проточной воде, море или бассейне микроорганизмов.

«Я была шокирована и испугана, к этому времени я ничего не видела правым глазом. Было такое же чувство, когда смотришь в запотевшее зеркало в ванной комнате. Я видела только цвета и очертания», - сказала Ирэне.

Это заболевание поражает в год 125 британцев и в большинстве случаев связано с использованием контактных линз.

Ирэне сказала, что не ходила плавать в контактных линзах или не принимала в них душ, но даже недостаточно высушенные руки могли привести к этому заболеванию.