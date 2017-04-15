Туристы набросали в фонтан монет почти на 1,5 миллиона евро

Согласно традиции, если встать к фонтану спиной и бросить монету правой рукой через левое плечо, то это гарантирует возвращение в Рим. Эту традицию соблюдают многие туристы.

Отмечается, что монеты из фонтана используются рядом итальянских благотворительных организаций, за работу которых отвечает католическая миссия Caritas.

Как рассказали в Caritas, в фонтан бросают не только монеты: оттуда достают, например, религиозные медальоны, фишки из казино, темные очки, попадались и вставные зубы.