Житель Эстонии спрятал в машине 7,7 кг наркотиков

В октябре 2016 года Домбровский приобрел в Голландии 20540 таблеток или 6,7 кг экстази и килограмм кокаина. Мужчина спрятал наркотики в своей машина в тайник и отправился через Германию, Польшу, Литву и Латвию в Эстонию.

Роковым для преступника стал пограничный пункт в Икла, где пограничники задержали его. На границе работники обыскали машину и обнаружили тайник.

Тот, кто хотел продать наркотики, остался без дохода в размере 102 000 евро. Для возникновения наркотического опьянения у десяти человек необходимо 0,65 гр экстази или кокаина. Таким образом, общего количества привезенных Домбровским наркотиков могло привести к наркотическому опьянению более 100 000 людей.

В среду Пярнуский уездный суд приговорил Домбровского к шести годам тюрьмы. Также он должен заплатить 4800 евро за производственные расходы. Приговор был вынесен в рамках договорного производства.