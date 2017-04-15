В Турции задержали почти 50 человек по подозрению в подготовке терактов

Полиция предполагает, что задержанные могут быть связаны с террористической группировкой "Исламское государство", пишет "Интерфакс".

Агентство также сообщает, что задержанные могли иметь отношения к организаторам стрельбы в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Среди задержанных только восемь человек являются гражданами Турции, остальные - иностранцы.