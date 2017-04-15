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В Турции задержали почти 50 человек по подозрению в подготовке терактов

Rus.Postimees.ee
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Полиция Турции. Фото иллюстративное | ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Полиция Турции провела операцию в семи районах Стамбула, в ходе которой задержала 49 человек по подозрению в планировании терактов перед проведением в стране референдума об изменении конституции, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Полиция предполагает, что задержанные могут быть связаны с террористической группировкой "Исламское государство", пишет "Интерфакс".

Агентство также сообщает, что задержанные могли иметь отношения к организаторам стрельбы в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Среди задержанных только восемь человек являются гражданами Турции, остальные - иностранцы.

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