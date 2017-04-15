Субботник в Ласнамяэ: мусора оказалось в десять раз больше, чем предполагалось

Таллинские добровольцы, которые провели в субботу толоку на печально известной свалке на улице Бетоони в Ласнамяэ, обнаружили на месте в десять раз больше мусора, чем предполагалось.
"Мы подготовили для субботника контейнер объемом более 15 кубометров, однако на месте выяснилось, что требуется не менее 10 таких контейнеров»,- сказал главный организатор субботника Тармо Лаузинг, по словам которого собранный мусор, как видно, находился там годами, может, и десятками лет.
По словам Лаузинга, на улице Бетоони нужно провести дополнительные толоки, контейнеры для мусора организаторы надеются получить как от Таллинна, так и от волости Раэ.
"Если управа Ласнамяэ не закажет для нас контейнеры, придется обратиться непосредственно в Таллиннскую мэрию", - сказал Лаузинг.