Субботник в Ласнамяэ: мусора оказалось в десять раз больше, чем предполагалось

"Мы подготовили для субботника контейнер объемом более 15 кубометров, однако на месте выяснилось, что требуется не менее 10 таких контейнеров»,- сказал главный организатор субботника Тармо Лаузинг, по словам которого собранный мусор, как видно, находился там годами, может, и десятками лет.

По словам Лаузинга, на улице Бетоони нужно провести дополнительные толоки, контейнеры для мусора организаторы надеются получить как от Таллинна, так и от волости Раэ.

"Если управа Ласнамяэ не закажет для нас контейнеры, придется обратиться непосредственно в Таллиннскую мэрию", - сказал Лаузинг.