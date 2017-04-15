Россия остановила строительство Балтийской АЭС

Покупателями могут выступить европейские страны, граничащие с РФ и Калининградской областью, сообщил министр РФ Александр Новак журналистам, пишет Postimees cо ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время строительство Балтийской атомной станции приостановлено по причине того, что идут переговоры с покупателями электроэнергии. Этот процесс необходимо закончить. Для того, чтобы обеспечить эффективность работы станции, ее окупаемость, нужен потребитель", - сказал он.

Говоря о потенциальных покупателях, Новак сказал, что это будут европейские страны. Он добавил, что по итогам завершения коммерческих переговоров с потенциальными потребителями будет возобновлено строительство Балтийской АЭС.