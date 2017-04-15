В Швеции и Финляндии собирают деньги на эвакуацию геев из Чечни

В Финляндии сбор средств начала организация SETA, борющаяся за права сексуальных и гендерных меньшинств. "Российские организации стали эвакуировать чеченских геев. Ситуация настолько серьезная, что у них нет другой возможности. Они стараются оплачивать все расходы на путешествие, размещение и питание этих людей. Мы спросили, можем ли мы оказать им помощь, например, путем сбора средств. Они ответили утвердительно", - заявила генеральный секретарь SETA Кертту Тарьямо, пишет Newsru.

Тарьямо отказалась в деталях рассказать, как именно российские правозащитники помогают эвакуировать чеченских геев: "Они не могут разглашать подробностей, чтобы не подвергнуть опасности и без того беззащитных людей".

По данным скандинавского ЛГБТ-издания QX, к этому моменту в Швеции на помощь геям из Чечни собрали почти 170 тысяч евро. ЛГБТ-организации требуют, предоставить чеченским геям убежище в Швеции и других странах Евросоюза.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала расследование о кампании преследования гомосексуалов в Чечне. Издание утверждало, что по всей республики полиция забрала более сотни человек, многих из них избили, а минимум трое были убиты. СМИ нашли две секретных тюрьмы, где держали и пытали задержанных. Власти республики этого не признают.